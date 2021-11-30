Сеть магазинов бытовой техники Credit Asia любит радовать своих покупателей. Приобрести необходимую технику и получить подарок приятно. Поэтому в преддверии Нового года в магазинах сети всегда проходят масштабные акции с мега-призами: автомобилями, путешествиями, бытовой техникой и многим другим.

2021 год не станет исключением. В 2022 году у каждого есть шанс стать миллионером.

Если купить с 1 по 31 декабря стиральную машину, телевизор или холодильник Samsung в магазинах Credit Asia, то можно получить специальный купон участника акции. Купон выдается за каждую приобретенную технику. Больше купонов — больше шансов победить.

13 января на официальных страницах в социальных сетях Credit Asia состоится розыгрыш подарков с помощью лототрона. Со всеми победителями свяжутся специалисты call-центра Credit Asia.

Главный приз — 100 млн сумов. А также вас ждут 60 смартфонов, 20 микроволновых печей, 10 стиральных машин и 10 телевизоров.

Адреса магазинов и подробности по акции можно узнать на сайте Credit Asia или по телефону: (+998) 78−140−00−11.

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