Всемирная организация здравоохранения 28 ноября обновила имеющуюся информацию о новом штамме коронавируса «омикрон», который обозначен ВОЗ как «вызывающий озабоченность».

Пока не ясно, является ли «омикрон» более передаваемым по сравнению с другими вариантами, включая штамм «дельта». Число людей с положительным результатом теста увеличилось в районах Южной Африки, но ученые пока не знают, связано ли это с новым штаммом, исследования по этому поводу продолжаются.

Вызывает ли «омикрон» более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими штаммами, включая «дельта», еще не установлено. Предварительные данные свидетельствуют о том, что в Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не с распространением «омикрон».

В настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что симптомы штамма «омикрон» отличаются от других вариантов коронавируса. Первоначально инфекции были зарегистрированы среди студентов университетов — молодых людей, которые и так, как правило, имеют более легкую форму заболевания.

Однако для понимания степени тяжести течения «омикрон» требуется от нескольких дней до нескольких недель, утверждают в ВОЗ. Все варианты COVID-19, включая вариант «дельта», который сейчас является доминирующим во всем мире, могут вызвать тяжелое заболевание или смерть, добавили в организации.

Предварительные данные свидетельствуют, что люди, ранее переболевшие COVID-19, могут быть подвержены повышенному риску заражения штаммом «омикрон». Более подробная информация об этом станет доступна в ближайшие дни и недели, говорится в сообщении.

Что касается эффективности вакцин, ВОЗ и партнеры сейчас работают над тем, чтобы понять потенциальное влияние «омикрон» на меры профилактики COVID-19.

«Вакцины по-прежнему имеют решающее значение для снижения тяжести заболевания и смертности, в том числе против доминирующего варианта „дельта“», — заверили в ВОЗ.

Применяемые ныне ПЦР-тесты, по данным организации, способы распознавать штамм «омикрон».

В настоящее время ВОЗ координирует работу с большим числом исследователей по всему миру, чтобы лучше понять «омикрон». Исследования включают оценку заразности штамма, тяжести симптомов, эффективности вакцин и диагностических тестов, а также эффективности лечения.

Дополнительная информация появится в ближайшие дни и недели, заверили в ВОЗ.

Пока же организация рекомендовала странам усилить эпидемиологический надзор, а гражданам — продолжать соблюдать социальную дистанцию в 1 метр, носить маски, проветривать помещения, поддерживать гигиену и вакцинироваться.