В Китабском районе Кашкадарьинской области вынесен приговор бывшему директору детско-юношеской спортивной школы №2, который обвинялся в получении взятки в размере 1,5 млн сумов, сообщила пресс-служба районного хокимията 25 ноября.

По данным администрации района, в начале августа директор школы М. Х. был задержан в своём кабинете сотрудниками районных отделов Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре при получении указанной суммы от гражданина У. Б., которого обещал устроить на должность спортивного тренера.

Китабский районный суд по уголовным делам признал бывшего директора ДЮСШ виновным по части 2 статьи 210 (получение взятки) и приговорил к 5 годам лишения свободы. Ему запрещено в течение двух лет занимать руководящие или связанные с материальной ответственностью должности, говорится в сообщении хокимията.