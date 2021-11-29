Российский частный банк «Совкомбанк» намерен выкупить всю государственную долю (100%) в «Узагроэкспортбанке», который был создан в 2017 году для поддержки производителей и экспортеров в агропромышленном секторе.

Как пишут «Ведомости», об этом на II Международном финансово-банковском форуме государств-участников СНГ 26 ноября сообщил заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров.

Первый заместитель председателя правления «Совкомбанка» Сергей Хотимский рассказал «Ведомостям», что на данный момент стороны согласовывают условия сделки. «Речь о нескольких миллионах долларов», — отметил он.

По его словам, банк давно работает с крупнейшими корпорациями и банками Узбекистана, финансируя их деятельность, а лицензия поможет лучше контролировать кредитный риск, имея локальную команду, а также расширить линейку услуг.

«Узагроэкспортбанк» был создан постановлением президента Узбекистана от 24 января 2017 года. Сумма активов банка на 1 ноября составляла 69 млрд сумов (за год показатель снизился почти вдвое), обязательств — 2 млрд сумов. Объём кредитного портфеля достиг 68 млрд сумов, из них 37 млрд сумов (55,5%) — проблемные (NPL). Третий квартал «Узагроэкспортбанк» завершил чистыми убытками в размере 16,7 млрд сумов.

Сергей Хотимский заявил, что высокая доля проблемной задолженности узбекского банка не имеет значения, так как речь идёт о минимальной сумме и в части цены, и в части этих активов. «Проблемные активы учтены в цене», — добавил он.

По данным «Ведомостей», после приобретения «Совкомбанк» планирует докапитализировать «Узагроэкспортбанк» — сумма будет равняться той, которая необходима для соответствия минимальному требованию по размеру капитала (10 млн долларов), сообщил зампред российского банка. Капитал банка по состоянию на 31 декабря 2020 года составлял 86,7 млрд сумов. С учетом этих данных банку может потребоваться дополнительно еще около около 20 млрд сумов.

«Газета.uz» в мае сообщала, что госпакеты акций в «Пойтахт банке» и «Узагроэкспортбанке» выставлены на продажу. Госдоли в обоих банках реализуются на условиях максимизации стоимости сделки, а также развития и повышения финансовой устойчивости. Консультантом по приватизации «Пойтахт банка» выбран Deloitte, «Узагроэкспортбанка» — Grant Thornton. Заявки были открыты для всех заинтересованных сторон до 20 июня.

Покупкой «Пойтахт банка» интересовался российский «Экспобанк». В конце сентября он подписал меморандум о приватизации госбанка.

Более 80% активов банковской системы Узбекистана находятся в государственной собственности, и в план приватизации ряд крупных банков включен. Как отметила старший кредитный специалист банковской группы Moody’s Ольга Ульянова, «Узагроэкспортбанк» — самый маленький из банков с государственным участием и может быть интересен только в качестве «входного билета» на узбекский рынок для инвестора, способного привнести собственную экспертизу и технологии.