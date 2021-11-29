Коммерческая недвижимость — это высокодоходный и стабильный вид капиталовложения. Тем не менее, важно оценить преимущества и выбрать оптимальную стратегию для инвестиции.

Компания Dream City Development предлагает своим клиентам продуманные решения и привлекает для сотрудничества ведущих международных специалистов. Так, для анализа и экспертизы коммерческого потенциала недвижимости Seoul Mun выбрана консалтинговая компания Knight Frank. Анализируя рынок недвижимости в Ташкенте, эксперты прогнозируют 30% роста капитализации недвижимости коммерческих помещений Seoul Mun.





Коммерческие помещения площадью от 25 до 308 кв. м оборудованы сетями коммуникаций и персональной террасой.

Первоначальный взнос по выгодному предложению рассрочки — от 10%.

В офисе продаж специалисты ознакомят с актуальными предложениями, проведут экскурсию по шоуруму, расскажут о проекте в деталях и подберут подходящий вариант оплаты.





Предложение рассрочки действует до 31 декабря 2021 года.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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