В понедельник и вторник по территории Узбекистана ожидаются солнечные и ясные дни, в послеобеденные часы воздух будет прогреваться до +12…+17 градусов, в ночные часы температура воздуха составит +3…+6, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Начало зимы встретит жителей Узбекистана аномально теплой погодой, 1−2 декабря ожидается вынос теплой воздушной массы с районов зарубежного юга, температура повысится ночью до +6…+9, днем до +17…+22, что на 8−11 градусов выше нормы для начала декабря.

Лишь на северные районы 2 декабря ожидается вторжение слабовлажной и прохладной воздушной массы, с которыми по Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен дождь.

В пятницу, 3 декабря, вторжение распространится на остальную территорию республики. В отдельных районах страны, кроме северных районов и Ферганской долины, не исключена вероятность выпадения небольшого дождя.

Температурный фон 3 декабря незначительно снизится, но будет всё ещё выше нормы. В дневные часы температура воздуха составит +13…+18 градусов.