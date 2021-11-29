Сеть магазинов ISHONCH хорошо известна на территории Ферганской области, и только в 2021 году ее стали узнавать на территории Ташкентской области, а также на юге Узбекистана — в Самаркандской, Хорезмской, Бухарской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Навоийской областях. В настоящее время в сети магазинов ISHONCH открылся уже 42 филиал в городе Навои.





ISHONCH знаком многим как магазин по продаже бытовой техники, но это не так. В сети магазинов более 7000 наименований товаров: бытовая техника, сантехника, мебель, стройматериалы, спортивные и детские товары. Их можно приобрести в рассрочку на 3, 6, 9 и 12 месяцев.





В магазинах есть такие услуги, как бесплатная установка и быстрая доставка, а также доступны консультации по выбору товара, возврат товара в течение 30 дней, акции, розыгрыши, скидки, бонусы и оплата в онлайн-режиме. Все услуги, которые есть в магазинах, предоставляются для удобства потребителей.





Сотрудники ISHONCH уделяют особое внимание покупателям. Каждый раз повышают уровень обслуживания, обучаясь этому на тренингах и делясь опытом друг с другом. Для сотрудников ISHONCH фраза «клиент всегда прав» не просто слова, а ценность компании. Предложения и жалобы одобряют, принимают к сведению и неустанно работают над своими ошибками. В ISHONCH работают добросовестные сотрудники, которые всегда рады ответить на вопросы и помочь сделать выбор при покупке.





Открытием нового филиала помогло ISHONCH внести свой вклад в трудоустройство более 70 человек. Желающие смогли устроиться на работу, заполнив анкету на официальном канале компании.

Адрес филиала в Навои: ул. Ислама Каримова (бывш. Дружба народов), 7.

Ориентир: ЦУМ.

Телефон горячей линии: (+998) 73−515−22−22.

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