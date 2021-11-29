Национальная сборная по футболу в рамках дней ФИФА в конце января и начале февраля 2022 года проведёт товарищеские матчи против Японии и Новой Зеландии, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Игра против японской сборной состоится 21 января на стадионе «Саитама» в Токио. Следующий матч команда сыграет против Новой Зеландии. Встреча пройдёт в ОАЭ после завершения учебно-тренировочного сбора.

Осень национальная сборная провела четыре товарищеских матча. Игра со Швецией, прошедшая в сентябре в Стокгольме, завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В октябре Узбекистан разгромил Малайзию — 5:1 и проиграл Иордании со счётом 0:3. В ноябре сборная встретилась с Грузией и уступила с минимальным счётом 0:1.