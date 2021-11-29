Пожары не возникают сами собой, а всегда имеют причины, которые часто можно избежать. Если же возгорание началось, первичными средствами борьбы являются огнетушители. Они должны быть установлены во всех офисных помещениях и в транспортных средствах. Но не все умеют пользоваться огнетушителем. Специалист по пожарной безопасности с 30-летним стажем Алексей Сорочин рассказал «Газете.uz», какие средства для тушения огня нужно применять в зависимости от вида пожара, а также об особенностях и правильном использовании огнетушителей.





Классификация пожаров

Огнетушители бывают водяными, пенными, порошковыми, с двуокисью углерода и аэрозольными. От огнетушащего вещества зависит, с каким пожаром справится огнетушитель. Пожары имеют следующую классификацию:

Класс А

Пожары, возникающие среди твёрдых материалов органической природы — дерево, бумага, табак и другое, при горении которых образуется каленая смола. Самым эффективным средством борьбы с таким пожаром является вода.

Класс В

Пожары, при которых горит жидкость или сжиженные твёрдые вещества: продукты бензина, краска, растворители, жир и масло. Здесь нужно использовать порошковые, пенные и углекислотные (СО2) огнетушители. Их можно встретить в комнатах генераторов, котельных, гаражах, лабораториях, кухнях и на складах легковоспламеняющихся жидкостей.

Класс С

Пожар от газа. Огнетушители не применимы для тушения такого типа пожаров. Желательно не начинать тушение такого пожара. Пожар должен быть под контролем, пока не перекрыт источник подачи газа.

Класс D

Пожар при горении таких металлов, как магний, алюминий, натрий и других. Такие металлы обычно плохо реагируют на воду, поэтому нужно использовать порошковые агенты.

Класс Е

Пожары, при которых горят электрические приборы, находящиеся под напряжением. Против такого возгорания эффективны огнетушители с двуокисью углерода и порошками, а также аэрозольные огнетушители с галоидированными углеводородами.

Огнетушители также различаются по массе заряда и объему. Для бытового использования и транспортных средств подойдут переносные модели весом до 20 кг и объёмом до 10 литров.

Виды огнетушителей

Водяные огнетушители содержат воду или раствор на водной основе. Для тушения пожаров класса В, С, D и Е такой состав не подходит.

Водяные огнетушители считаются наиболее безопасными для здоровья из-за натуральных компонентов в своём составе. Такие устройства необходимо проверять и перезаряжать минимум раз в год.

Воздушно-пенные огнетушители используют для тушения твёрдых материалов и горючих жидкостей. Они наиболее эффективны на первых стадиях возгорания. Такими смесями запрещено тушить щелочные металлы, включённые в сеть электроприборы и материалы, для горения которых не нужен кислород.

Воздушно-пенные огнетушители можно использовать, если горят лакокрасочные изделия, древесина, масло и бумага (классы пожаров А и В).

Воздушно-пенные огнетушители требуется проверять и перезаряжать раз в год.

Углекислотные огнетушители используют для тушения горящих электрических приборов с напряжением до 1000 В, автомобильных двигателей и горючих жидкостей (классы пожара В, C, E).

Такие устройства можно встретить в музеях, архивах, химических лаборатория и офисах. Кроме того, такой огнетушитель может использоваться в транспортных средствах.

Категорически запрещается тушения горящего человека углекислотным огнетушителем.

К минусам этого вида огнетушителя относят улетучивание огнетушащего средства, риск обморожения рук при неаккуратной работе с элементами конструкции, которые отвечают за подачу ОТВ (огнетушащее вещество), а также негативное воздействие паров газа на организм человека.

Углекислотные огнетушители взвешиваются раз в год для проверки давления и раз в пять лет заправляются огнетушащим веществом.

Порошковые огнетушители пригодятся для тушения горящих электроприборов с рабочим напряжением до 1000 В и горючих жидкостей. Их запрещено использовать для тушения материалов, горящих в отсутствие кислорода.

Для таких устройств предусмотрена ежегодная проверка, а заправка осуществляется минимум раз в пять лет.

Углекислотные и порошковые огнетушители чаще всего встречаются в быту. Их используют в офисных помещениях и в транспортных средствах. Такие виды огнетушителей могут справиться с любым классом пожаров (не путать с масштабом пожара).

Аэрозольные огнетушители — сравнительно новое изобретение. Это эффективное первичное средство для борьбы с огнём. Огнетушащее вещество образовывает на поверхности горящих предметов плотную плёнку. Она препятствует доступу кислорода. Плёнка не портит имущество, так как её можно удалить моющим средством.

Аэрозольные устройства срабатывают практически мгновенно, если определенная задержка не предусмотрена самой конструкцией. Они надежные и долго хранятся.

Аэрозоль может справиться с возгорание практически любых твердыми и жидких веществ, кроме металлов и кислородосодержащих соединений. Такие огнетушители применяются для борьбы с огнем любой классности, но большинство моделей нельзя остановить после активации. Кроме того, корпус устройства может нагреваться до 300 градусов по Цельсию.

Применять аэрозольные огнетушители в помещении можно только после эвакуации людей. Концентрация выпускаемой аэрозольной смеси токсична и вредна для человека.

Огнетушители в автомобилях

Какие огнетушители используют в транспортных средствах?

Углекислотные и порошковые огнетушители по массе заряда 2−5 кг. Некоторые водители предусмотрительно возят с собой два огнетушителя.

В какой части автомобиля должны храниться огнетушители?

Огнетушитель вместе с аптечкой должны располагаться в закрепленном состоянии в местах, установленных производителем. Если такие места не были предусмотрены, в легковом автомобиле огнетушитель должен храниться в салоне (предпочтительно) или багажнике, в микроавтобусе — в удобном для водителя месте. В автобусе должно быть два устройства — по одному в кабине водителя и пассажирском салоне.

В крупных и средних автобусах также должен быть молоток для разбивания стёкол.

Огнетушитель в помещении

В помещениях, где встречаются электрические приборы, обычно используются углекислотные и порошковые огнетушители. Их количество зависит от имеющегося риска и назначения помещения. На этикетке огнетушителя всегда указывается тип пожаров, против которых устройство эффективно.

Огнетушители в помещениях должны располагаться таким образом, чтобы не нужно было бежать до них более 30 м от места происшествия.

Требования к хранению и эксплуатации огнетушителей





Все огнетушители должны проверяться ежегодно. Если устройство не соответствует стандартам, его необходимо заменить.

С истечением срока годности, который указывается на баллоне, устройство нужно заменить.

Раз в месяц требуется проверять огнетушители визуально. Процедура должна регистрироваться.

Огнетушители необходимо устанавливать на стену в местах, прилегающих к эвакуационным маршрутам.

Все огнетушители, установленные в одном здании, должны иметь один и тот же принцип действия.

Если огнетушитель был использован, его нужно полностью перезарядить.

Если в огнетушителе падает давление, его нужно дозаправить.

Как пользоваться огнетушителем

Какой бы вид огнетушителя ни оказался под рукой, нужно уметь им пользоваться. Для выработки навыка необходима регулярная тренировка во время учебных тревог. К сожалению, в нашей стране они не проводятся среди населения, в том числе и в учебных заведениях.

Тем не менее, мы подготовили короткую видеоинструкцию с описанием основных этапов использования огнетушителя.

Перед применением огнетушителя важно определиться с классом пожара, чтобы выбрать нужный огнетушитель.

Для использования огнетушителя нужно: