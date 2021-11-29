В 2021−2024 годах Финляндия поддержит проекты по верховенству закона, устойчивому экономическому развитию и совершенствованию управления природными ресурсами в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане, сообщило ИА «Дунё».

Общий объем содействия, запланированного в страновой стратегии Министерства иностранных дел Финляндии, составляет около 28 млн долларов.

Ранее перечень приоритетных партнеров Финляндии в области политики поддержки развития в странах Центральной Азии ограничивался Кыргызстаном и Таджикистаном, отмечается в сообщении.