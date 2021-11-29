С 2016 по 2020 год и в первой половине 2021 года в Узбекистане за финансирование терроризма осуждены 60 мужчин и 2 женщины, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда.

Среди осуждённых 18 человек в возрасте 18−30 лет (29%), 43 — в возрасте 31−60 лет (69,4%), один человек — старше 60 лет (1,6%). Из общего количества осуждённых 41 гражданин (66,1%) совершил преступление путём предоставления или перевода денежных средств на счета террористических организаций, их представителей или связанных с ними лиц. Остальные осуждённые (33,9%) покрывали их финансовые расходы.

Большинство осуждённых за финансирование терроризма — граждане, выехавшие за рубеж на заработки. В частности, 43 человека (69,4%) совершили преступные действия на территории иностранного государства, говорится в сообщении.

Согласно статье 155−3 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса, за совершение и повторное совершение таких преступных действий предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

В Верховном суде также предоставили сообщили данные о количестве осуждённых за участие в экстремистских организациях. За четыре года и первые шесть месяцев 2021 года по статье 244−2 Уголовного кодекса (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) осуждены девять человек.

Среди них пять человек (55,6%) в возрасте 18−30 лет, четверо (44,4) — 31−60 лет. Из общего числа осуждённых восемь граждан совершали преступные действия на территории зарубежного государства.