Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый штамм коронавируса B.1.1.529 «вариантом, вызывающим озабоченность» и присвоила ему название в соответствии с буквой греческого алфавита — «омикрон» (о). Соответствующее решение было принято на экстренном заседании ВОЗ в Женеве 26 ноября.

«У этого варианта имеется большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Предварительные данные свидетельствуют, что с этим вариантом связан повышенный риск повторного заражения по сравнению с другими штаммами. <...> Нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать этот вариант», — говорится в сообщении ВОЗ.

Штамм «омикрон» был впервые обнаружен в ЮАР в образце, взятом 9 ноября. Информация о нём поступила в ВОЗ 24 ноября. Появление штамма совпало по времени с новым резким ростом заболеваемости в стране.

За последние дни новый штамм вируса был обнаружен в Гонконге, Бельгии, Германии, Великобритании и других странах. Ряд стран уже ограничил или приостановил сообщение с южноафриканскими странами.

На сегодняшний день ВОЗ зарегистрировано пять «вариантов, вызывающих озабоченность», каждый из них назван греческой буквой.

В ВОЗ напомнили, что для снижения риска заражения COVID-19 следует носить маски, соблюдать гигиену рук и физическую дистанцию, улучшить вентиляцию в помещениях, избегать людных мест и вакцинироваться.