Слойки с курицей и сыром





Предлагаем приготовить слойки с курицей — аппетитное и сытное блюдо. Если дополнить начинку мягким сыром и зеленью, то они получаются ещё вкуснее.

Слойки с сыром, шпинатом и яйцом



Слойки с сыром, шпинатом и яйцом — это отличная выпечка, которая подходит для завтраков и перекусов.

Слойки с сыром и творогом





Аппетитные слойки с сыром и творогом легко приготовить из самых доступных ингредиентов. Это отличная закуска, особенно если внезапно пришли гости.

Слойки с заварным кремом

Слойки с заварным кремом — это тот вариант выпечки из слоёного теста, когда при минимуме усилий можно сделать десерт, как в любимой кофейне.

Банановые слойки





Невероятные хрустящие слойки из слоёного теста с нежной банановой начинкой. Минимум ингредиентов и вашего времени.

Слойки с джемом





Пресное слоёное тесто прекрасно подходит для приготовления различных десертов или быстрых закусок. Предлагаем приготовить настоящее слоёное тесто, а затем сформировать из него слойки с джемом.