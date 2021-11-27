Если вы хотите получать максимум впечатлений от просмотра фильмов и сериалов, видеть сверхточные оттенки и ощущать эффект полного погружения, словно находитесь в кинотеатре, тогда стоит обратить внимание на богато оборудованный телевизор LG NanoCell модели NANO866PA. Эта серия доступна в трех диагоналях размером 50, 55 и 65 дюймов.

Чтобы вы смогли по достоинству оценить все преимущества модели, LG рассказал о ее основных характеристиках.

Качество изображения

Телевизор LG NanoCell можно сразу отличить от стандартного ЖК-телевизора благодаря чистым цветам. Весь секрет — в наночастицах, которые отфильтровывают некорректные цвета из RGB-сигнала, усиливая чистоту и точность цветопередачи. В результате вы получаете более яркое и реалистичное изображение при любом угле просмотра. Благодаря 8 млн пикселей в разрешении 4K можно легко разглядеть все мелкие детали.

Даже при темной картинке детализация и контрастность останутся на должном уровне за счет полноматричного затемнения экрана, которое помогает контролировать подсветку отдельных светодиодов и максимально глубоко передавать черные оттенки.





Если говорить об отличительных особенностях, то здесь можно выделить типы дисплея. В моделях с диагональю 65 и 55 дюймов используется IPS-матрица, обеспечивающая широкий угол обзора и естественную цветопередачу. Такой дисплей отлично подойдет для просмотра фильмов и сериалов.

Любителям видеоигр стоит присмотреться к 55-дюймовой модели с VA-матрицей, которая обладает высокой скоростью отклика. Чтобы точно определиться с выбором, необходимо четко представлять сценарии использования продукта.

Качество звука

Телевизоры LG NanoCell оснащены последними технологическими решениями Dolby. Dolby Atmos подстраивает звук под любое пространство, делая его более объемным и многомерным, а Dolby Vision IQ интеллектуально адаптирует настройки видео к характеру контента и условиям освещения. Дополнительное качество звучания обеспечивает функция Ultra Surround, которая распределяет звук по нескольким направлениям, создавая эффект 3D-аудио. Вы также можете подключить два Bluetooth-динамика, тем самым расширив 2.0-канальный звук до виртуального объемного 4.0-канального. Все это дает возможность еще глубже погрузиться в происходящее на экране и прочувствовать живую атмосферу.

Дизайн

Каждая модель телевизоров LG NanoCell восхищает не только качеством изображения и звука, но и эстетической привлекательностью. Тонкий минималистичный дизайн продукта помогает установить его на стене практически без зазоров как картину, расширяя пространство и делая его по-настоящему изысканным. Телевизор крепится с помощью специального кронштейна, который приобретается дополнительно. При настенном монтаже подсоединенные кабели не мешают и не портят общий вид.

Для установки телевизора LG NANO866P на тумбу или в нишу используется серповидная подставка, выходящая из центральной части продукта.





Процессор

В 4К-телевизоры LG NanoCell интегрирован α7 Gen4 процессор, который обладает улучшенной производительностью. Обработка изображения и звука происходит автоматически с помощью искусственного интеллекта. Процессор анализирует тип видеоконтента — фильмы, спорт, игры или обычный эфир — и автоматически корректирует настройки в соответствии с жанром. Алгоритм глубокого обучения использует огромную базу данных, включающую более миллиона визуальных элементов, распознавая контент, устраняя шум и оптимизируя качество изображения. Как итог — более четкая и детализированная картинка даже на больших экранах телевизоров LG.





С каждым годом телевизоры LG становятся все совершеннее и умнее, выходя за рамки обычного экрана для сериалов, кино и видеоигр. Благодаря искусственному интеллекту и технологии LG ThinQ телевизор стал центром управления домашней техникой и всей системой «умного» дома. С помощью голосовых команд вы можете задавать телевизору вопросы, искать необходимую информацию и давать команды продуктам LG.

Если для вас принципиально важны качество картинки, чистый звук, высокая производительность и стильный минималистичный дизайн, стоит выбрать телевизоры LG NanoCell.

Instagram: @lguzbekistan

Сайт: lg.com

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