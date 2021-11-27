26 ноября в махалле «Султонобод» Аккурганском районе Ташкентской области от отравления угарным газом скончались два человека. Об этом говорится в решении хокима района Фархода Омонова и сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Погибли молодые супруги — Д. Абдухакимов (1995 года рождения) и С. Абдухакимова (1997). Как уточнила «Газете.uz», они поженились в августе.

Осмотр места происшествия следственно-оперативной группой показал, что вечером 25 ноября супруг принёс домой самодельную газовую печь. Однако печь не была установлена, вытяжка — не подсоединена. В качестве вещественных доказательств изъяты самодельная печь, 15-метровый резиновый шланг и горелка.

Решением хокима создана специальная комиссия во главе с его заместителем для изучения причин инцидента. Прокуратура района ведёт доследственную проверку.