Остались последние 50 помещений в ТРК Alfraganus. Bizning Uylar Development рассказал о преимуществах торгово-развлекательного комплекса нового формата.

О проекте Alfraganus

Проект Alfraganus занял свободную нишу на рынке коммерческой недвижимости Ташкента. Новый для Ташкента формат организации торгового пространства разместит на своей территории более 500 помещений площадью от 32 до 3 244 кв. м, где уже в 2022 году начнут функционировать супермаркеты, магазины одежды, игрушек, техники, салоны красоты, детские площадки, рестораны, кафе и многое другое.

Последние 50 помещений

Первая фаза проекта представлена 300 помещениями, более 80% из которых уже реализованы и скоро начнут получать свою первую прибыль. Все помещения расположены на первых этажах комплекса и имеют персональный вход. Квадратуры последних торговых точек варьируются от 47 до 93 кв. м.





Высота потолков здесь составляет 6 м, что даст возможность реализовать второй уровень и почти вдвое увеличить полезную площадь, не переплачивая за дополнительные квадратные метры.

Гарантированные арендаторы

Все помещения торгового молла Alfraganus поступают в продажу с гарантированными арендаторами, что поможет инвесторам начать работу сразу после сдачи проекта, не тратя время на поиски арендаторов. Последние 50 помещений первой фазы имеют среди арендаторов такие бренды, как Cherry, NCS, Ramsey, Persey, Kanstik, Inspo и множество других местных торговых марок и зарубежных франшиз.





На данный момент девелопер предлагает выгодные условия оплаты с минимальным первоначальным взносом от 10% и рассрочкой на 10 месяцев. Не стоит упускать возможность стать владельцем доходного бизнеса в Мирабадском районе Ташкента.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

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