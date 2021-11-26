Ежегодно Технический институт Ёджу в Ташкенте предоставляет образовательные гранты в целях стимулирования молодых людей к постоянной работе над собой, для поддержки одаренных студентов, а также студентов, нуждающихся в социальной поддержке.

Квота на образовательные гранты увеличивается из года в год. Например, в 2020 году гранты получили 35 студентов, в 2021 году их количество увеличилось до 100. Студентам, успешно прошедшим отборочные туры, были вручены сертификаты.

Победителями стали студенты второго, третьего и четвертого курсов инженерной, бизнес-, художественной, медицинской и педагогической школ института.

Сайт: ytit.uz

Telegram: t.me/yodju

На правах рекламы.