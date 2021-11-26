Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев во время визита в Шайхантахурский район столицы обсудил вопрос безработицы в стране и столице.

По словам главы государства, основная причина преступности — безработица, и решение этого вопроса является главной задачей каждого должностного лица.

«В таком городе как Ташкент не должно быть безработицы. Когда мы проанализировали ситуацию в Ташкенте, выяснилось, что много вакантных мест. Почему так много свободных мест при безработице? Потому что у многих нет образования, квалификации. Мы должны поскорее обучить их, предоставить им необходимые документы и обеспечить их работой», — цитирует его слова Kun.uz.

Шавкат Мирзиёев привёл пример Джизакскую область, где удалось обучить свыше 1200 трактористов.

«Возьмем, например, Джизакскую область. Здесь есть потребность в более чем 2000 трактористах. Трактористы есть, но у них нет „прав“ на руках. Мы оперативно организовали учебные курсы для решения проблемы и выдали удостоверение более 1200 трактористам. У большинства из них есть десятилетний стаж, но не имеют прав из-за отсутствия документов. Поэтому им платят 1 млн сумов в месяц, говоря „у тебя нет удостоверения“, а оставшиеся 1 млн сумов кладут в карман. Если у него будет удостоверение, он может свободно требовать то, что им полагается», — сказал президент.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев подтвердил наличие вакантных рабочих мест.

«У нас действительно много вакантных мест, но когда некоторым безработным говорим „Поработай на этой работе, зарплата — 1,5 млн сумов, постепенно будешь увеличивать“, они отвечают „1,5 млн сумов не хватит“. При этом они сидят дома по 6 месяцев», — заявил он.

Градоначальник считает, что помощники хокимов должны вести разъяснительные работы с такими безработными.

«Потому что сразу не выплачивается большая зарплата. Если сотрудник постепенно освоит работу и покажет себя, то его зарплата тоже будет расти», — отметил он.

Согласно данным Госкомстата, в январе-сентябре среднемесячная заработная плата в Узбекистане (включает надбавки, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплату за неотработанное время, а также НДФЛ и отчисления в профсоюзный фонд) составила в среднем 2,97 млн сумов. В Ташкенте этот показатель составляет 4,42 млн сумов.

Уровень безработицы в Ташкенте в 2020 году вырос с 7,4% до 8% при среднем показателе по республике в 10,5%.

25 ноября Джахонгир Артыкходжаев в обращении к местному кенгашу отметил недочёты руководителей при реализации программ «Обод махалла» и «Яшил макон», пассивность граждан в благоустройстве своих махаллей, «беспорядочно установленных заборах» у многоэтажных домов, незаконном строительстве и захвате земель.