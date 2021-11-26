Студенты Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека организовали флешмоб в поддержку женщин. Акция прошла 25 ноября — в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Фото: соцсети.

Участники продемонстрировали самодельные плакаты на тему сексизма, бытового насилия и защиты прав женщин. На них были надписи: «В 23 не быть замужем = норма», «Бьёт — уходи», «Женщина ≠ служанка», «Келин хам кул шахс» («Невестка тоже рабыня личность), «Аёл хам хохлагандек яшашга хакли» («Женщина тоже вправе жить, как ей хочется»), «Урса = севади , жазоланади» («Бьёт — значит любит сядет), «Женщина имеет право на мнение», «Мои короткие шорты не призывают к насилию» и другие.

Фото: _ uzmu_ / Instagram.

На руках студентов были завязаны оранжевые ленты. Также они держали оранжевые шары. Оранжевый цвет выбран международным сообществом как символ надежды на лучшее будущее, где женщины не подвергаются насилию.

Фото: _ uzmu_ / Instagram.

В здании на оранжевых лентах были развешаны фотографии жертв насилия и выдержки из статей Уголовного кодекса. Девушки демонстрировали принятый во многих странах жест ладонью, означающий «Мне нужна помощь» и «Насилие в семье».

«Акцию организовали студенты нашего университета, кафедры социальной работы. Целью было сообщить студентам нашего факультета, что насилие над женщинами неприемлемо. Религиозного подтекста нигде не было, призывов тоже. Это не протест против людей. Это просветительская акция против насилия», — заявила «Газете.uz» одна из участниц акции.

Фото: _ uzmu_ / Instagram.

По её словам, помощь женщинам — это будущая деятельность студентов кафедры социальной работы.

«Сегодня мы не можем помочь женщинам, подвергшимся насилию. Но мы можем рассказать, что это неправильно совершать насилие в отношении женщин. В Узбекистане много женщин подвергаются насилию или домогательствам. Они не должны переживать это одни», — сообщила студентка.

Фото: _ uzmu_ / Instagram.

Участницы акции не ожидали, что это вызовет большой резонанс в сети. Некоторые девушки, которые вышли с плакатами, подверглись нападкам со стороны пользователей, сообщила студентка.

Это не первая акция в поддержку женщин в Узбекистане. В июле 2020 года представительницы онлайн-сообщества Exponautz Art Gallery разместили в интернете фото с самодельными плакатами на тему защиты прав женщин.

«Сексизм, мизогиния, слатшейминг, харассмент, насилие, виктимблейминг, менсплейинг, ксенофобия — мы устали от этого. Мы устали молчать и терпеть, думать, что все пройдёт, что это НОРМАЛЬНО. Мы не хотим бояться, стесняться, скрываться и закрываться. Мы хотим просто быть самими собой, сами выбирать, что нам носить, делать, думать, говорить», — говорилось в публикации.

Акцию поддерживает ООН

В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин по всему миру проводятся демонстрации, выставки, велосипедные пробеги, марафоны. Акция, которую поддерживает ООН, продлится 16 дней и завершится 10 декабря, в Международный день прав человека. В разных городах планеты можно видеть «оранжевое небо»: в знак солидарности с участниками кампании этим цветом подсвечивают многие знаменитые здания.

«Здесь, в ООН, и во всем мире мы чествуем тех, кто борется за защиту женщин и девочек и отстаивает их права. Насилие в отношении женщин — это глобальный кризис. Во всех наших кварталах есть женщины и девушки, живущие в опасности. Во всем мире конфликты, стихийные бедствия, проблемы с продовольствием и нарушения прав человека усугубляют масштабы насилия в отношении женщин», — заявила исполнительный директор Структуры «ООН-женщины» Сима Бахус. Она напомнила, что в кризисных ситуациях более 70% женщин подвергаются насилию на гендерной почве.

«Насилие в отношении женщин часто остается незамеченным, замалчивается в связи со стигмой, стыдом, страхом перед преступниками и перед системой правосудия, которая не работает для женщин», — подчеркнула представитель ООН. Она призвала активизировать борьбу за права женщин в эти 16 дней и не только.

В этом году тема Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин — «Оранжевый мир: финансирование, реагирование, предотвращение, сбор данных!» Акция также проходит в Узбекистане.