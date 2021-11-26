Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 ноября посетит с рабочим визитом Ашхабад для участия в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече будут рассмотрены вопросы расширения многостороннего партнёрства в рамках организации, в частности, развития торговых отношений, повышения транзитного потенциала региона, продвижения «зелёной экономики» и внедрения инноваций.

В ходе визита в Туркменистан Шавкат Мирзиёев также проведёт ряд двусторонних встреч.

ОЭС — региональная многосторонняя структура, созданная в 1985 году в целях содействия развитию тесных торгово-экономических связей между странами региона. Членами организации являются 10 государств — Узбекистан (с 1992 года), Турция, Иран, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.