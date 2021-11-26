Tashkent INDEX — это один из первых объектов Ташкента в формате индустриального бизнес-парка. Подобная концепция предполагает создание всех необходимых условий для комфортного ведения бизнеса и быстрого решения операционных задач.

Сейчас в Tashkent INDEX наступает заключительный этап акции «Двойная выгода». Согласно условиям акции, предприниматели получают грандиозную скидку в 20% и выгодную 12-месячную рассрочку при первоначальном взносе 50%.





На приобретенную недвижимость оформляется полноценное право собственности. По окончании строительства владельцы получат необходимые кадастровые документы.

Акция «Двойная выгода» — это подходящий момент для покупки помещений под бизнес в перспективной локации. Не воспользоваться выгодной возможностью значит упустить шанс для масштабирования собственного бизнеса.





Почему Tashkent INDEX — центр деловой активности

В масштабном комплексе площадью 71 га создается развитая инфраструктура для бесперебойного и эффективного производства различных видов продукции, выгодной торговли и успешного малого бизнеса.

Предприниматели получат бесперебойное энергоснабжение, услуги логистического центра для экспортно-импортных операций и экспоцентра для проведения выставок и презентаций. Кроме того, к каждому помещению будут построены удобные подъездные пути для грузовых автомобилей. Вся территория комплекса будет находиться под круглосуточной охраной и управлением сервисной компании Mimar Service.





К концу 2022 года в Tashkent INDEX будут построены производственные помещения, около 3 000 магазинов, столько же помещений для малого предпринимательства, логистический центр, выставочный комплекс, гостиница, зона общепита, автомобильные парковки, станции межрегионального транспорта и ряд других объектов.

Количество помещений, доступных по акции «Двойная выгода», ограничено. Не стоит упускать шанс приобрести собственные производственные и коммерческие помещения на выгодных условиях.

Подробную информацию о перспективах ведения бизнеса в Tashkent INDEX можно получить в офисе продаж Mimar Development и по телефону информационного центра.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Телефон информационного центра: (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

Сайт: mimar.uz

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