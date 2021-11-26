Служба государственной безопасности Узбекистана пресекла незаконную продажу земель в Ташкентской области, сообщила пресс-служба СГБ.

По данным следствия, должностное лицо хокимията Алмазарского района Ташкента вступило в сговор еще с двумя гражданами.

Преступная группа потребовала у предпринимателя 1,56 млн долларов для выделения земли 12 га под строительство завода по изготовлению пластиковых труб в Зангиатинском районе Ташкентской области.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками областного управления СГБ, указанные лица были задержаны с вещественными доказательствами в одном из столичных ресторанов во время получения аванса в размере 50 тысяч долларов.