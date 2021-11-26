ГУВД Ташкента подтвердило смерть студента Туринского политехнического университета в столице.

По данным ведомства, 25 ноября примерно в 13.00 возле ворот университета несколько молодых людей «встретились для выяснения отношений».

В ходе словесной перепалки 18-летний А. Р., который не является студентом этого вуза, ударил 18-летнего студента Ш. Р. кулаком в челюсть. В результате удара Ш. Р. упал головой о землю и от полученных травм скончался на месте, уточнили «Газете.uz» в пресс-службе ГУВД.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Узбекистана. Подозреваемый задержан, следствие продолжается.