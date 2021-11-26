Кампания по борьбе с домогательствами в общественном транспорте и повышению осведомленности населения об этой проблеме запущена в автобусах Ташкента. Проект, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, был представлен 25 ноября, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В рамках проекта в салонах 20 автобусных маршрутов компании «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ) появились информационные плакаты о недопущении домогательств. Кроме того, внедряются кнопки экстренной остановки. На билетах за оплату проезда наличными будет публиковаться информация о действиях, которые нужно предпринять жертвам приставаний. Сообщить об этом также можно через специальный сайт. Там же можно получить дополнительную информацию.





В ходе подготовки кампании волонтеры креативного агентства 605 опросили порядка 100 ташкентцев о домогательствах в общественном транспорте. 77,5% респондентов были женщины, говорится в пресс-релизе организаторов акции.

Половина респондентов ответили, что не знают, как себя вести в случае домогательств в общественном транспорте, хотя 12,5% опрошенных сообщили, что часто подвергались им, а 40% — что сталкивались один или два раза. Каждый шестой опрошенный рассказал, что жертвами домогательств становились их знакомые и близкие.

«Я всегда знала, что эта проблема есть, — сказала член наблюдательного совета компании „Тошшахартрансхизмат“ Азиза Умарова. — Я сама сталкивалась с домогательствами, все мои знакомые сталкивались с домогательствами. И я решила просто назвать эту проблему».

По её словам, о сексуальном харассменте в общественном транспорте было принято молчать. В результате женщины и дети, которые чаще всего становятся жертвами домогательств, не знают, как обратиться за помощью, и испытывают страх быть осужденными.

Азиза Умарова добавила, что информационные плакаты в салонах и снаружи автобусов до декабря появятся и на других маршрутах.





Социальная реклама призывает не быть равнодушными к жертвам домогательств, остановить подозреваемого или оповестить об этом кондуктора и водителя и призвать на помощь окружающих.

Жертвам харассмента рекомендуется не молчать, нажать на кнопку экстренной остановки, сообщить кондуктору или водителю о домогательствах и также призвать на помощь окружающих.

За домогательства в общественном транспорте подозреваемые будут привлечены к ответственности по статье «Оскорбления» Кодекса об административной ответственности. Это правонарушение влечет наложение штрафа в размере от 20 до 40 базовых расчётных величин. За такое же нарушение, совершённое после штрафа, полагается штраф уже в 200 БРВ или обязательные общественные работы до 240 часов либо исправительные работы до одного года (согласно Уголовному кодексу).





Кнопки экстренной остановки находятся на вертикальных поручнях в салоне автобусов. В скором времени на них появятся наклейки с надписью «102», отсылающей к связи с правоохранительными органами, однако сигнал о том, что автобус нужно остановить, получит водитель.

По словам Азизы Умаровой, сейчас кнопки SOS работают не на всех автобусах. Многие из них давно вышли из строя. Их предстоит отремонтировать.

На билетах за оплату проезда наличными будет написано: «Если вы столкнулись с приставанием, сообщите кондуктору, не стесняйтесь, вы под защитой закона. Защищать уязвимых — наш общий долг».

Фото: Азиза Умарова / Facebook.

В пресс-службе ТШТХ «Газете.uz» сообщили, что пассажиры, оплачивающие проезд безналичным способом, будут получать SMS-сообщения о недопустимости домогательств с призывом не быть равнодушными если они стали свидетелями харассмента, и информацией для жертв. Периодичность отправки уведомлений сейчас обсуждается.

Аудио- и визуальные сообщения о проблеме домогательств в общественном транспорте для пассажиров с нарушениями слуха и зрения пока не вводятся, сообщил «Газете.uz» руководитель креативного агентства 605 Отабек Шарапов.

Первый заместитель председателя правления ТШТХ Агзам Абдуллаев рассказал, что в случае домогательств водители и кондукторы должны сразу помочь жертве.

«Мы объясняем водителям и кондукторам, что если такие случаи будут, они должны сразу заявить в органы внутренних дел», — сказал Агзам Абдуллаев.

Корреспондент «Газеты.uz» поинтересовался, какими должны быть действия водителя и кондуктора в отношении подозреваемого. Замглавы ТШТХ ответил, что инструкция для персонала транспорта всё ещё разрабатывается и предположительно будет завершена до конца года.

«В инструкции будут детальные мероприятия, что они должны делать, как себя вести. Этот вопрос мы должны решать коллегиально с МВД и МЧС», — сказал Агзам Абдуллаев.

По словам Азизы Умаровой, в случае оповещения о домогательствах водители и кондукторы должны работать с ОВД, представители которых встретят подозреваемого на конечной станции маршрута или раньше.

«Внутренний документ есть. На уровне приказа руководства госкомпании он существует… Порядок такой же, как и при работе с пьяными, которые в автобусе дебоширят, [как с оставленными без присмотра вещами]. Есть отработанный протокол с правоохранительными органами. То же самое будет применяться и здесь», — отметила Азиза Умарова.

Она признала, что персонал транспорта не может бросить свою работу и заняться подозреваемым. Водители и кондукторы, с которыми беседовал корреспондент «Газеты.uz», подчеркнули, что этому в первую очередь препятствует плановая система.

Азиза Умарова добавила, что у персонала транспорта нет полномочий по задержанию подозреваемых. Поэтому важно поднимать осведомленность населения об этой проблеме, сказала она.

Посол Израиля Зехавит Бен-Хиллель, принявшая участие в запуске кампании, рассказала «Газете.uz» о борьбе с домогательствами в общественном транспорте в своей стране. По её словам, в случае столкновения с любыми правонарушениями и преступлениями, в том числе с домогательствами, водители общественного транспорта имеют право закрыть двери и направиться прямо в полицейский участок, минуя остановки и сбившись со своего маршрута.

Посол Израиля Зехавит Бен-Хиллель.

Кампании против сексуального харассмента проводились в Израиле в прошлом, отметила посол. Однако несмотря на это, домогательства встречаются, поэтому важно говорить об этом:

«Наша человеческая работа — убедиться в том, что женщины защищены, где бы они ни были. Фроттеризм и сексуальный харассмент, к сожалению, широко распространенная в мире проблема. Осознание — залог успеха. Если мы будем говорить об этом, люди научатся и поймут, что [домогательства] — это неправильно».

Зехавит Бен-Хиллель выразила надежду, что случаи домогательства в общественном транспорте снизятся по мере роста осведомленности населения и отметила, что это важно для неё как для женщины и человека.

Замглавы ТШТХ Агзам Абдуллаев добавил, что другие системы общественного транспорта, в частности, Ташкентский метрополитен, могут перенять пример и начать борьбу с домогательствами в подземке.

Глава агентства 605 Отабек Шарапов рассказал, что волонтёры уже обращались к руководству Ташкентского метрополитена, однако ответ пока не получен.

Азиза Умарова также отметила необходимость развития общественного транспорта. В частности, она намерена заняться проблемой доступности общественного транспорта для людей с инвалидностью.

«Я понимаю, что есть огромная проблемы физической среды в целом — как люди доберутся до автобусной остановки. Но проблема пандусов, неудобных автобусов, которых сейчас становится меньше, и отсутствие аудио- и визуального оповещения пассажиров с проблемами слуха и зрения — это следующая проблема, которую я могу попытаться решить в рамках своей компетенции», — сказала она.

Наказание за домогательства

По мнению главного редактора проекта против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz Ирины Матвиенко, домогательства в общественном транспорте не должны квалифицироваться по статье «Оскорбления».

«Конечно, оскорбление идёт как унижение чести и достоинства личности. И по идее домогательства в каком-то роде — это тоже унижение чести и достоинства. Но в Узбекистане складывается практика, что в случае домогательств (если удастся ещё это доказать), привлекают по статье „Мелкое хулиганство“ (статья 183 КоАО). Мы освещали такие кейсы в Nemolchi. По статье „Оскорбления“ привлекают, если есть устные оскорбления. Поэтому не уверена, что в случае фроттеризма будут привлекать по статье „Оскорбления“», — сказала она «Газете.uz»

«На мой взгляд, должна быть отдельная статья с отдельным составом преступления. Есть такое понятие как гендерное насилие. Это насилие, которое происходит в данном случае с женщинами, просто потому что они женщины. Насилие, которое чаще преобладает именно в отношении определенной группы людей по признаку их пола… Женщинам несвойственно домогаться, приставать к мужчинам в транспорте. Возможно, такие случаи есть, но они единичны», — считает Ирина Матвиенко.

«Оскорбление может произойти в адрес любого человека, независимо от пола, возраста и других признаков. Домогательства — это всё-таки то, что происходит в отношении женщин и детей. Это одна из причин, почему нужно выделять отдельную статью. Домогательства происходят не только в общественном транспорте. Нужно общее системное видение: не только фроттеризм, не только харассмент в вузах и на рабочем месте. А домогательства в целом. Домогательства в отношении несовершеннолетних должны считаться отягчающими обстоятельствами. Государство должно показать свою решимость в борьбе с гендерным насилием. Пока это всё квалифицируют по другим статьям, фактически государство не признает такой проблемы», — отметила она.

«[Судя по историям, которые присылают в Nemolchi.uz], женщина, которая сталкивается с домогательствами, испытывает совершенно другой спектр эмоций, чем человек, которого оскорбили словесно. То есть это смешанные ощущения грязи, брезгливости, беззащитности, отвращения, отвращения иногда и к самой себе. Если не было физических повреждений, степень психологического насилия совершенно несоизмерима с тем, что могут испытать люди, ставшие свидетелями мелкого хулиганства или которых оскорбили. В таких историях нам часто пишут: „Хочу заметить, что я была одета в широкие брюки, длинное не обтягивающее платье, скромно и т. д. “. То есть они оправдываются: в их внешнем виде не было ничего, что могло бы спровоцировать домогательства. А если девушка была действительно одета в короткую юбку, она может винить себя. Хотя мы должны понимать, что насилие — это выбор насильника, и виноват тот, кто решает совершить насилие», — подчеркнула она.

Ирина Матвиенко рассказала, что проект Nemolchi.uz в 2020 году подал петицию о защите женщин от домогательств на портал Mening Fikrim. Однако петиция была отклонена модераторами платформы с формулировкой о том, что «все права и интересы женщин полностью защищены Конституцией» и законами «О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин» и «О защите женщин от притеснения и насилия».

В последнем законе, добавила Ирина Матвиенко, домогательства упоминаются в следующей формулировке: «Притеснение — действие (бездействие), унижающее честь и достоинство женщин, домогательство, за совершение которых не предусмотрена административная или уголовная ответственность».

В Кодексе об административной ответственности есть статья за «Невыполнение требований охранного ордера лицом, совершившим притеснение и (или) насилие либо склонным к их совершению», но ни в одном кодексе нет наказания за домогательства или притеснения.

«Фактически в [законе «О защите женщин от притеснений и насилия"] закреплено, что за домогательства ответственность не предусмотрена. Государство это знает, признаёт и в то же признает это одним из видов насилия. Это парадокс», — сказала Ирина Матвиенко.

Домогательства в отношении детей в общественном транспорте могут квалифицироваться как развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет, считает она. Согласно Уголовному кодексу, эти действия наказываются обязательными общественными работами до 300 часов или исправительными работами до двух лет либо ограничением свободы до года или лишением свободы до года.

Ирина Матвиенко отметила, что тем не менее из-за огласки в последние годы проблема домогательств в отношении женщин стала хотя бы фигурировать в судах.

«Но есть ещё момент доказательства. Мы возвращаемся к презумпции невиновности. Если у вас нет доказательств (а их нет в большинстве случаев), вы скажете, что до вас домогались, а он скажет, что он этого не делал. Свидетели. Но часто женщин домогаются в толпе, чтобы никто ничего не видел. Все ли свидетели будут готовы бегать по судам? Камер у нас нет. Но даже если они есть, очень сложно с доказательной базой из-за толкучки. Очень важно развивать культуру в людях. Не поддерживать домогательства, чтобы была вовлеченность, чтобы свидетели останавливали человека, чтобы они ходили в суд», — сказала она.