Премьер-министры Узбекистана и Казахстана Абдулла Арипов и Аскар Мамин провели переговоры в рамках третьего Форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана, прошедшего 26 ноября в Туркестане, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

На Казахстан и Узбекистан приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии. Двусторонний товарооборот за 9 месяцев 2021 года превысил 2,9 млрд долларов, что на 28,5% выше показателя аналогичного периода 2020 года.

Главы правительств условились довести объём взаимной торговли до 5 млрд долларов в 2022 году и до 10 млрд долларов в течение 5 лет.





В рамках форума подписаны 54 инвестиционных и коммерческих контракта в сферах машиностроения, агропромышленного комплекса, производства строительных материалов, электротехнической продукции, изделий медицинского назначения, развития инфраструктуры и в других отраслях на общую сумму 611,3 млн долларов.

Премьер-министр Казахстана подчеркнул важность сотрудничества двух стран в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства. Совместными усилиями в вегетационный период обеспечен дополнительный сброс воды из Токтогульского и Кайракумского водохранилищ, что обеспечило потребности агропроизводителей двух государств.

Аскар Мамин также предложил объединить усилия по посадке саксауловых насаждений на осушенном дне Аральского моря.