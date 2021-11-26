На юге Африки появился сильно мутировавший и потенциально особо опасный вариант SARS-CoV-2, сообщило РИА новости. Это подтвердил в четверг Национальный институт инфекционных болезней ЮАР. В шиповидном белке этого вируса, зарегистрированного под индексом B.1.1.529, насчитали 32 мутации — значительно больше, чем в любом другом изоляте.

Первый случай зафиксировали в Ботсване 11 ноября, через три дня — в ЮАР и Гонконге — у человека, прибывшего из Южной Африки. Национальная лабораторная служба здравоохранения ЮАР сообщила о 22 инфицированных, но, считают специалисты, их намного больше. Последовательность вируса не похожа на прежние штаммы, поэтому не сразу удалось его идентифицировать.

«Вирус очень сильно изменился, много мутаций в белке-шипе, — отметил Дмитрий Прусс, генетик из американского Солт-Лейк-Сити. — Технически это может означать, что новый штамм примерно в пять раз заразнее дельты. Но необязательно, что в других местах он получит такое же преимущество».

«Выявленные случаи и процент положительных тестов быстро увеличиваются, особенно в Гаутенге, Северо-Западной провинции и Лимпопо», — информирует сайт Национального института инфекционных болезней ЮАР (NICD).

«Индивидуальная профилактика способна сильно ограничить распространение этого штамма. Вакцинация и предшествующее инфицирование — хорошая защита от тяжелой формы, и хотя заболеваемость может повыситься, число госпитализаций и смертность вряд ли сильно увеличатся по сравнению с предыдущими волнами», — отмечает представитель NICD.

«Поскольку он может быть обнаружен с помощью обычного ПЦР-теста, это упростит его отслеживание», — подтверждает в Twitter директор Центра реагирования на эпидемии и инноваций Южной Африки профессор Тулио де Оливейра.