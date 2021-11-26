Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре разыскивает 3264 человек, у которых имеются задолженности. Об этом 25 ноября на брифинге в АИМК сообщил пресс-секретарь БПИ Фаррух Тошпулатов.

По его словам, за истекший период 2021 года за имеющиеся долги в розыск были объявлены более 7800 физических лиц, свыше 4500 (58%) из которых были найдены, к ним применены «действия принудительного исполнения». До сегодняшнего дня с должников взыскано 30,7 млрд сумов, в том числе, 22,8 млрд сумов алиментных выплат.

Решение об объявлении в розыск принимается на основе закона «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» в случае, если у бюро не имеется информация о должнике и его имуществе, уточнил глава пресс-службы.

В настоящий момент принимаются меры по поиску 3264 должников, из них 2149 человек скрываются на территории страны, ещё 1115 — выехали за границу под различными предлогами.

Кроме того, в розыск было объявлено 4222 автотранспортных средства, из них 3073 (73%) были найдены в результате оперативных мероприятий. В результате на имущество обращено взыскание в размере 40,5 млрд сумов. Продолжаются поиски остальных 1149 машин, сообщил пресс-секретарь.