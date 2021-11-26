Компания из Казахстана Astana Motors прорабатывает вопрос строительства завода по производству автомобилей Hyundai в Узбекистане. Об этом 26 ноября III Форуме межрегионального сотрудничества между странами сообщил премьер министр Казахстана Аскар Мамин.

Ожидается, что завод разместится в Джизаке, где создана свободная экономическая зона и уже созданы предприятия по сборке автомобилей Kia, Renault, LADA, Volkswagen и Škoda.

Astana Motors открыла первый дилерский автоцентр Hyundai Auto Asia открылся в Ташкенте в январе 2019 года. В том же году компания продала в стране 244 автомобиля Hyundai, пишет Spot.

Как сообщал Spot, сейчас в Узбекистане у компании девять дилеров — четыре собственных и пять независимых. Компания работает в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Намангане и Фергане. В 2021 году планировалось добавить еще четыре дилера — один собственный и три независимых.

В Astana Motors также отмечали, что рассматривают возможность сотрудничества с отечественными производителями. В 2020 казахстанская компания экспортировала в Узбекистан 3500 автомобилей.