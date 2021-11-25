Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН, UNODC) подписало в среду в Ташкенте с министерствами иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана новую программу сотрудничества в Центральной Азии на 2022−2025 годы, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

Заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь УНП ООН Геда Вали, находящаяся с визитом в Ташкенте, отметила, что подписание новой программы позволит расширить сотрудничество в данной сфере. По данным управления, общий бюджет новой программы составит 90 млн долларов.

Она подчеркнула, что УНП ООН продолжит внимательно отслеживать ситуацию в Афганистане и её влияние на страны Центральной Азии, особенно продолжающийся с августа рост производства наркотиков и риски безопасности в этой стране.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов отметил, что предыдущая фаза программы УНП ООН на 2015−2021 годы показала свою эффективность в достижении результатов в борьбе с наркотиками, организованной преступностью, коррупцией и терроризмом.

Министр отметил, что примером этому являются проекты национального и регионального характера на общую сумму около 15 млн долларов, включая создание межведомственных мобильных групп и офисов пограничного взаимодействия, а также открытие трёх пунктов портового контроля, которым удалось выявить и пресечь более 100 серьёзных случаев контрабанды на общую сумму 14,6 млн долларов.

«Уверен, что нам удастся придать новый импульс этой чрезвычайно ответственной и актуальной работе, а также заложить прочную основу для углубления и расширения нашего взаимодействия в этом направлении», — добавил Абдулазиз Камилов.

Ранее сообщалось, что урожай опия в Афганистане в 2021 году по сравнению с прошлым годом увеличился на 8%, что может привести к наводнению рынков по всему миру примерно 320 тоннами чистого героина из Афганистана.

Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии по содействию Афганистану (UNAMA) Дебора Лайонс заявляла на заседании Совета безопасности ООН, что дальнейшее ухудшение экономической ситуации в Афганистане усилит незаконный оборот наркотиков, торговлю оружием и будет содействовать распространению терроризма.