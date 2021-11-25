25 ноября в Бостанлыкском районе Ташкентской области было перекрыто русло реки Пскем для строительства Пскемской ГЭС, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Во время строительства, которое ведётся компанией «Узбекгидроэнерго», вода реки будет проходить через подземный туннель протяженностью около 10 км.





В церемонии перекрытия русла приняли участие председатель правления «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинов и министр строительства Узбекистана Батыр Закиров.

Батыр Закиров (слева) и Абдугани Сангинов. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

«Пскемская ГЭС — уникальный и сложный проект. Только на геолого-разведочные работы ушло два с половиной-три года… Высота плотины Чарвакского водохранилища — 167 метров, Тупалангской плотины — 187 метров, плотина же Пскемского водохранилища будет высотой 200 метров. Это значит, что она войдёт в десятку самых крупных плотин мира», — заявил Абдугани Сангинов. «Самое главное — она должна быть безопасной», — добавил он.

Перед началом работ была прочитана молитва из Корана. Собравшиеся пожелали, чтобы будущая ГЭС была безопасной и служила на пользу людям.









Постановлением президента Узбекистана «О Программе мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017−2021 годы» от 2 мая 2017 года намечено строительство на реке Пскем протяженностью 73 км пяти крупных ГЭС общей мощностью 1320 МВт и средней годовой производительностью 3140 миллионов кВт.ч. Одной из них является Пскемская ГЭС.

По данным пресс-службы «Узбекгидроэнерго», Пскемская ГЭС, которая расположится на расстоянии 120 км к северо-востоку от Ташкента и 45 км вверх от Чарвакского водохранилища, будет иметь мощность 400 МВт и вырабатывать в год в среднем 946,1 миллиона кВт.ч электроэнергии. Она станет второй по величине ГЭС после Чарвакской ГЭС.

Технико-экономическое обоснование проекта использования гидроэнергетического потенциала реки Пскем было разработано ещё в 1987 году. Осенью 2018 года на основе технического поручения, разработанного АО «Гидропроект», были начаты проектно-изыскательские, исследовательские и предварительные строительно-монтажные работы.

С участием ведущих специалистов-геологов в сфере гидроэнергетики из России и Украины, в частности, российского АО «Ленгидропроект», были пересмотрены геологическое обоснование и другие материалы проекта. В Лаборатории статического исследования грунтов АО «ВНИИГ имени Б. Е. Веденеевой» России образцы грунта прошли проверку. По её результатам «Ленгидропроект» в декабре 2018 года представил заключение по геологическим условиям местности, где расположатся основные сооружения Пскемской ГЭС.





Были привлечены специалисты Института «Гидропроект» Москвы для методологического управления геологическими и исследовательскими работами. Компания «Ингеопроект» России провела бурильные работы на дне реки. По техническим решениям, принятым в рамках проекта, были получены положительные заключения инжиниринговой компании Tractebel Engineering (Германия).

Пскемское водохранилище будет иметь объём 511,2 миллиона кубометров, полезный объём — 468,9 миллиона кубометров. Ожидается, что запуск ГЭС ускорит социально-экономическое развитие области и позволит экономить до 300 тысяч тонн условного топлива, или 250 миллионов кубометров природного газа, в год.





Согласно постановлению президента от 4 октября 2021 года, в рамках проекта планируется освоить инвестиции на общую сумму 799,6 млн долларов. С учётом объёма работ и технологической сложности проект реализуется в два этапа.

Первый этап стоимостью 412 млн долларов, рассчитанный на 2018−2021 годы, предусматривает строительство гидротехнических сооружений, водопроводных туннелей, здания ГЭС, 260 км линий электропередачи и объектов инфраструктуры. В рамках подготовительных работ по проекту завершено строительство 1-го яруса водоприёмного сооружения, подземного туннеля протяженностью 1288 метров для отвода воды в строительно-эксплуатационный период, соединённого с ним туннеля длиной 285 метров для подачи воды в 1-й и 2-й агрегаты, 2 сооружений для управления водопропускными затворами и конечное сооружения для сброса воды. Металлоконструкции для этих сооружений были изготовлены предприятием «Сувсаноатмаш» системы «Узбекгидроэнерго». Гидромеханическое оборудование поставлено российской компанией «Энергосила», чьи специалисты также контролировали работы по установке металлоконструкций и оборудования.

Дополнительно построены внутренние дороги длиной 46 км и 7 объектов инфраструктуры. Продолжаются строительство линии электропередачи, подземного туннеля на левом берегу реки и карьерные работы. К настоящему времени по первому этапу освоено 91,3 млн долларов.





Установка временных рабочих колёс гидроагрегатов, работающих при малом давлении, позволит до запуска ГЭС в 2022—2026 годах произвести 401,5 миллиона кВт.ч электроэнергии. Их также планируется использованы при реализации проектов строительства двух других ГЭС на реке — Верхнепскемской и Муллалакской.

На втором этапе проекта стоимостью 387,6 млн долларов, в 2022—2026 годах, запланировано строительство плотины. Перекрытие русла реки является началом этого этапа. Сейчас вода реки протекает по подземному туннелю со скоростью 280 метров в секунду.

Сдача Пскемской ГЭС в эксплуатацию намечается на 2026 год.

Фото







