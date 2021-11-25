С 2022 года в Москве возрастёт коэффициент (с 2,3878 до 2,4832), на основании которого рассчитывается стоимость патента на право осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики города Кирилл Пуртов.

Если в 2020—2021 годах иностранным работникам, в том числе узбекистанцам, нужно было платить за патент 5341 рубль, то со следующего года за этот документ придётся отдать уже 5900 рублей.

В I полугодии 2021 года официальная заработная плата в традиционных для трудовых мигрантов отраслях — строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве — увеличилась на 9,5% относительно 2020 года, отметили в правительстве Москвы.

В связи с этим власти приняли решение провести соразмерную индексацию стоимости патента. Повышение стоимости будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки для мигрантов и защите рабочих мест российского рынка труда, считают в правительстве.

Дополнительные доходы бюджета, как ожидается, составят порядка 1,7 млрд рублей (22,8 млн долларов).