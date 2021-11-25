Студент Нукусского государственного педагогического института скончался утром 24 ноября в снимаемой им квартире в результате отравления угарным газом, сообщила прокуратура Каракалпакстана.

По данным ведомства, инцидент произошёл из-за утечки угарного газа из трубы отопительного котла в арендуемой квартире во втором микрорайоне Нукуса.

Прокуратура Нукуса ведёт доследственную проверку, в ходе которой установлено, что в день происшествия в квартире находились ещё шесть человек. Студент спал на кухне, остальные граждане — в других комнатах, говорится в сообщении от 25 ноября.

По факту смерти парня назначена судебно-медицинская экспертиза.