Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил передать полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, сообщил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай.

«В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии „Nur Otan“, подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии», — написал он в Twitter.

Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил за собой посты главы Совбеза и лидера партии «Нур Отан».

В апреле 2021 года первый президент Казахстана заявил о своём решении покинуть пост председателя Ассамблеи народа Казахстана и передать эти полномочия действующему главе республики, но остался почетным председателем этого органа.