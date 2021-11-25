Видади Эфендиев является признанным специалистом в России и странах СНГ и Европы.

За плечами Видади Эфендиева 16 лет колоссального опыта и большое количество различных операций в области кардиохирургии.

Свою первую операцию по трансплантации сердца известный хирург провел в возрасте 32 лет, что является прекрасным показателем профессионализма доктора.

Одной из особенностей работы сердечно-сосудистого хирурга является роботическая кардиохирургия с применением робота DaVinci Intuitive. Он дает возможность выполнить малоинвазивные вмешательства.

Также опытный кардиохирург проводит обучающие мастер-классы в России и других странах СНГ по миниинвазивной коронарной и клапанной хирургии, реконструктивным пластическим операциям на митральном и аортальном клапане, а также при острых и хронических заболеваниях аорты.





Medion Innovation активно сотрудничает с зарубежными специалистами для оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению и для обмена опытом с врачами Узбекистана.

Высокие медицинские технологии в руках опытных специалистов дарят здоровую и счастливую жизнь.

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