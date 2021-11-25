Уже совсем скоро наступит Новый год — праздник, которого с нетерпением ждут взрослые и дети. Многие заранее задумываются о том, где и как купить подарки к празднику, а кто-то просто хочет обновить смартфон или ноутбук. Совершить долгожданные покупки выгодно именно в этот период, потому что 26 ноября наступает Magic Friday.

Что такое Magic Friday

Magic Friday — это период предновогодних распродаж, когда скидки доходят до 90%. Традиция зародилась в США и связана с Днем благодарения, после которого и наступает Magic Friday. Позже сезон предновогодних скидок стали проводить по всему миру.

По данным VTEX, только в США в 2020 году в эти дни было куплено товаров на 34 млрд долларов.

В торговых центрах в такие дни не протолкнуться — толпы людей пытаются успеть выгодно приобрести товары. Шопинг в таких условиях становится почти невозможным.

Но есть и более удобный способ совершения покупок — заказ товаров онлайн.

У онлайн-шопинга есть ряд преимуществ:

Цена. Покупая товар, например, из США, люди платят за него меньше, чем при покупке в Узбекистане. Также можно дополнительно сэкономить деньги, так как в онлайн-магазинах часто проводятся акции со скидками. Экономия времени. Не нужно тратить время на дорогу, хождение по магазинам, поиск и выбор необходимого. Комфорт и безопасность. Совершать покупки онлайн можно даже из дома. Вы не будете находиться в толпе людей, где можно попасть в давку. Большой ассортимент товаров. В интернет-магазинах можно найти практически все и заказать товар из любой точки мира. В Узбекистане уже открылась международная компания Globbing, которая дает возможность покупать необходимое во время больших скидок в США.

Globbing — это международная платформа для онлайн-шоппинга по всему миру. Компания представлена в 15 странах. Недавно платформа начала свою работу и в Узбекистане. Теперь жители страны могут покупать товары из США, не беспокоясь о способах доставки.

Платформа Globbing быстро доставит купленные товары в Узбекистан. Стоимость доставки рассчитывается исходя из веса посылки. К примеру, доставка до 100 гр обойдется в 0,9 долларов США (около 10 000 сумов).

Получить посылку можно в удобное время в инновационном сервис-центре Globbing, который расположен в Ташкенте по адресу: ул. Амира Темура, 62 (ориентир: станция метро «Минор»).





Благодаря «умному» терминалу покупатель получит свой заказ в течение 10 секунд.

Адрес: ул. Амира Темура, 62.

Ориентир: станция метро «Минор».

Сайт: globbing.com

Instagram: @globbinguzbekistan

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