Sizning Shahardagi Hovlingiz — это грандиозный жилой комплекс, на территории которого уже сейчас ведется строительство 248 современных коттеджей. Проект может похвастаться удобной для частного сектора локацией — коттеджи расположились всего в пяти минутах от сквера Амира Темура.

Третья фаза проекта представлена участками от 250 до 350 кв. м. Площадь готовых домов, рассчитанных на шесть жилых комнат, составит 194 кв.м. Первые этажи коттеджей, где разместятся гостиная и кухня, имеют панорамное остекление, что визуально сделает помещения еще более просторными и светлыми.





Каждый дом будет обнесен надежным ограждением, оснащенным входной дверью и въездом для автомобиля. Площадь двора таких участков даст возможность организовать парковочное место, установить беседку, бассейн или небольшую летнюю кухню.

Также на территории коттеджного комплекса предусмотрен частный парк с фонтаном и зеленой зоной, где будет приятно провести время тихим вечером вдали от шума дорог.





Закрытая территория, собственная управляющая компания, стильные и современные дома с уютными дворами, въезды для машин в каждом доме, масштабный торговый молл через дорогу — все эти преимущества получат будущие резиденты коттеджного комплекса Siznining Shahardagi Hovlingiz.

Выбрать собственный участок и двухэтажный дом всего в пяти минутах от центра Ташкента на территории масштабного проекта закрытого коттеджного комплекса можно в офисе продаж Alfraganus.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: hovlingiz.uz

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