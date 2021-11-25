Одно из зданий Республиканского центра судебной экспертизы имени Х. Сулеймановой при Министерстве юстиции Узбекистана по улице Фаргона йули в Мирабадском районе Ташкента оказалось под угрозой сноса. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в хокимияте столицы и два других источника.

Здание Республиканского центра судебной экспертизы. Фото: Google Images, август 2021 года.

Центр судебной экспертизы раньше находился в Чиланзарском районе, недалеко от станции метро «Новза». В марте 2019 года на основании постановления президента для центра построили новый специализированный комплекс из четырёх зданий, в который входят административное здание, учебный центр для повышения квалификации судебных экспертов, лаборатория криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий и лаборатория судебно-биологических экспертиз ДНК человека.

Предполагаемый снос коснётся здания вдоль Фаргона йули. Фото: Google Earth, июль 2021 года.

Пресс-секретарь Республиканского центра судебной экспертизы Саидиллахужа Саидходжаев сообщил «Газете.uz», что в начале года началось строительство нового административного здания, куда в июне переехали сотрудники. Месяц назад фасад и боковые части теперь уже бывшего административного здания завесили специальной тканью, из-за чего появились предположения о сносе.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz», 23 ноября 2021 года.

По словам представителя центра, комплекс зданий до сих пор находится на балансе хокимията Ташкента, поэтому центр пока не владеет информацией о будущем административного здания и стоимости строительных работ.

«Газета.uz» направила запрос в пресс-службу столичной администрации, но не получила ответ.

Что строят рядом с центром

Корреспондент «Газеты.uz» посетил место, где находится Республиканский центр судебной экспертизы. По обе стороны центра ведётся строительство крупных бизнес-комплексов.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Левая часть центра огорожена забором с баннером проекта торгового квартала Alfraganus торговой марки Bizning Uylar Development, которой владеет компания Ozun Tashkent Construction (учредитель — Ozun Insaat Yatirim Danismanlik Anonim Sirketi, инвестор Olmazor City).

В офисе продаж Alfraganus и в компании Discover Invest, которая выступает субподрядчиком проекта, сообщили, что территория, где находятся здания Республиканского центра судебной экспертизы им. Х. Сулеймановой, никак не относится к Discovery Invest и Bizning Uylar Development.





В 300 м от Республиканского центра судебной экспертизы планируется построить бизнес-парк Orient City, а также квартиры бизнес-класса от Golden House.

По Геопорталу и Государственному реестру прав на объекты недвижимости Кадастрового агентства при Государственном налоговом комитете видно, что проекты Alfraganus и Orient City займут территории площадью десятки гектаров.





24 февраля 2020 года в Государственном реестре прав на объекты недвижимости земельная площадь в 121,5 тысячи кв. м (12,1 га) была зарегистрирована на компанию Altair Building Partners. Вид права в реестре не отображён.





Второй участок площадью 115,1 тысячи кв. м (11,5 га) был зарегистрирован на эту же компанию 28 мая 2020 года. Вид права также не определяется.

Источник: Геопортал.

Территория площадью 61,8 тысячи кв. м (6,1 га), где планируется реализовать Orient City, зарегистрирована в реестре 14 июня 2021 года. Владельцем указана Unique Creation, вид права — аренда.

Стоит отметить, что указанные площади не охватывают территорию Центра судмедэкспертизы.

О компаниях Altair Building Partners и Unique Creation

Согласно открытым данным ЕГРПО, Altair Building Partners была зарегистрирована в Ташкенте 7 января 2019 года. Основной вид деятельности — строительство нежилых зданий. Уставной фонд — 249,3 млрд сумов.

Учредителями компании указаны турецкая Altair Insaat Yatirim Gelistirme Anonim Sirketi (44,6%) и Анвар Насирович Мирахмедов (55,4%), руководителем — Бехруз Равшан угли Ниёзов.





В онлайн-рейтинге строительных и подрядных организаций компания имеет категорию «СС» с удовлетворительным уровнем надёжности №2 (от 25% до 30%). Таких компаний в рейтинге 9431.





Компания Unique Creation была зарегистрирована в Ташкенте 24 мая 2021 года. Основной вид деятельности — строительство жилых зданий. Уставной фонд — 71,8 млрд сумов. Учредителями указаны турецкая Golden House Develompent (99,2%) и Борис Борисович Яковлев (0,8%), руководителем — Даврон Азамович Файзиматов.





В онлайн-рейтинге строительных и подрядных организаций компания имеет самую низкую категорию «D» с низким уровнем надёжности №3 (от 0% до 5%). Таких компаний в рейтинге 16.