В 2021 году компания CLICK провела первый CLICK DAY, на котором были представлены принципиально новые продукты компании: CLICK Market и CLICK Start, а также обновленное приложение CLICK Evolution.

CLICK Market — это онлайн-магазин фирменной продукции компании. На площадке представлены три категории товаров: одежда, аксессуары и электроника. Для реализации проекта были приглашены дизайнеры одежды и аксессуаров с огромным опытом, привлечены ведущие производственные компании. Современные тенденции, качество и удобство объединились в продукции бренда.





Особый интерес у пользователей вызвал способ доставки товаров — почтоматы. Это новый формат, когда пользователь при заказе выбирает почтомат, наиболее оптимальный по локации. Забрать товар можно в любое удобное время, что исключает общение с курьером.





Еще один принципиально новый в Узбекистане продукт — это CLICK Start, полноценное платежное приложение для детей. С ним дети могу оплачивать транспорт, покупки, принимать и совершать переводы, копить деньги.

Для использования приложения необязательно наличие банковской карты. Можно открыть ребенку CLICK-кошелек. Приложение поможет в обучении финансовой грамотности. А родителям даст возможность вовремя отправить нужную сумму и контролировать, на что были потрачены деньги. Дизайн приложения сделан в формате конструктора. Ребенок сам может настроить все нужное для совершения оплат на главном экране, а также менять темы, цвета, иконки и много другое.

Релиз приложения назначен на декабрь.





Также компания представила полностью обновленный дизайн приложения CLICK Evolution. На главном экране расположились сторисы — блоки с актуальными новостями, которые ненавязчиво подскажут, где есть скидки или другие интересные предложения.

Часто используемые функции, такие как CLICK-Pass, QR-сканер, оплата за мобильную связь и переводы, также разместились на главной.





Узнать обо всем подробнее можно по ссылке.

Скачать приложение CLICK Evolution можно в Google Play, App Store и AppGallery.

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