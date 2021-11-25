С 22 ноября по 10 декабря приемная комиссия университета Пучон в Ташкенте проводит регистрацию абитуриентов на заочную форму обучения.
Базовая информация
Условия поступления:
- вступительные экзамены на заочную форму обучения отсутствуют;
- рейтинг абитуриентов определяется по среднему баллу диплома/аттестата. В случае, если абитуриенты набрали одинаковые баллы, приоритет отдается кандидатам с наибольшим стажем работы.
Необходимые документы:
- Копия паспорта.
- Копия аттестата/диплома о среднем образовании.
- Копия оценочного листа (вкладыша) аттестата/диплома.
- Рекомендательное письмо от работодателя (на бланке организации, текст в свободной форме).
- Выписка из ЕНСТ о трудовой деятельности.
- Фотография 3×4.
- Регистрационный взнос 100 тысяч сумов.
Важно: помимо документов абитуриентам необходимо иметь не менее трех лет стажа работы в соответствующей сфере.
Условия приема документов:
- наличие среднего образования;
- наличие опыта работы в сфере выбранного направления;
- текущее трудоустройство в сфере выбранного направления.
Порядок подачи документов
Подача документов осуществляется офлайн и онлайн.
Для подачи документов офлайн вы можете проехать по адресу: Чиланзарский р-н, 17 квартал, ул. Катартал-2, 38А (бывш. педагогический колледж им. Раджаби).
Время работы приемной комиссии: с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00.
Для подачи документов онлайн нужно:
- На сайте университета пройти верификацию номера телефона.
- В личном кабинете заполнить заявление и прикрепить все необходимые документы.
- Оплатить регистрационный взнос через банк, приложение Apelsin или в университете.
- Прикрепить квитанцию об оплате в личном кабинете.
Сотрудники университета уведомят абитуриента об успешной регистрации.
Онлайн-подача заявлений работает круглосуточно.
Обработка присланных документов осуществляется с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00.
Порядок проведения занятий
Занятия будут проводиться в офлайн-режиме в январе и июне, по три недели с понедельника по пятницу.
Окончание обучения и диплом
Студентам, успешно окончившим учебу на заочном отделении, выдается диплом бакалавра университета Пучон в Ташкенте.
Телефоны приемной комиссии:
Адрес: Чиланзарский р-н, 17 квартал, ул. Катартал-2, 38А (бывш. педагогический колледж им. Раджаби).
Ориентир: городская таможня, Сингапурский институт развития менеджмента.
Сайт: but.uz
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