С 22 ноября по 10 декабря приемная комиссия университета Пучон в Ташкенте проводит регистрацию абитуриентов на заочную форму обучения.

Базовая информация





Условия поступления:

вступительные экзамены на заочную форму обучения отсутствуют;

рейтинг абитуриентов определяется по среднему баллу диплома/аттестата. В случае, если абитуриенты набрали одинаковые баллы, приоритет отдается кандидатам с наибольшим стажем работы.

Необходимые документы:

Копия паспорта. Копия аттестата/диплома о среднем образовании. Копия оценочного листа (вкладыша) аттестата/диплома. Рекомендательное письмо от работодателя (на бланке организации, текст в свободной форме). Выписка из ЕНСТ о трудовой деятельности. Фотография 3×4. Регистрационный взнос 100 тысяч сумов.

Важно: помимо документов абитуриентам необходимо иметь не менее трех лет стажа работы в соответствующей сфере.





Условия приема документов:

наличие среднего образования;

наличие опыта работы в сфере выбранного направления;

текущее трудоустройство в сфере выбранного направления.





Порядок подачи документов

Подача документов осуществляется офлайн и онлайн.

Для подачи документов офлайн вы можете проехать по адресу: Чиланзарский р-н, 17 квартал, ул. Катартал-2, 38А (бывш. педагогический колледж им. Раджаби).

Время работы приемной комиссии: с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00.

Для подачи документов онлайн нужно:

На сайте университета пройти верификацию номера телефона. В личном кабинете заполнить заявление и прикрепить все необходимые документы. Оплатить регистрационный взнос через банк, приложение Apelsin или в университете. Прикрепить квитанцию об оплате в личном кабинете.

Сотрудники университета уведомят абитуриента об успешной регистрации.

Онлайн-подача заявлений работает круглосуточно.

Обработка присланных документов осуществляется с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00.





Порядок проведения занятий

Занятия будут проводиться в офлайн-режиме в январе и июне, по три недели с понедельника по пятницу.





Окончание обучения и диплом

Студентам, успешно окончившим учебу на заочном отделении, выдается диплом бакалавра университета Пучон в Ташкенте.

Телефоны приемной комиссии:

Адрес: Чиланзарский р-н, 17 квартал, ул. Катартал-2, 38А (бывш. педагогический колледж им. Раджаби).

Ориентир: городская таможня, Сингапурский институт развития менеджмента.

Сайт: but.uz

На правах рекламы.