В Ташкенте откроется филиал Университета Пизы (Италия). Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана от 24 ноября, сообщило Министерство юстиции.

Филиал будет готовить специалистов в сфере геологии и вести исследования в этой области.

Обучение в филиале начнётся с 2022/2023 учебного года в очной форме на узбекском, английском и русском языках на контрактной основе.

Выпускники филиала будут получать диплом Пизанского университета. Параметры приёма будут определяться исходя из потребности в специалистах.

Университет Пизы — один из старейших университетов Европы. Он был официально открыт в 1343 году, хотя учёные указывают, что он ведёт историю с XI века.

Напомним, в столице с 2009 года действует филиал другого итальянского вуза — Туринского политехнического университета. Он готовит специалистов для автомобильной, машиностроительной и электротехнической промышленности, энергетики, предприятий и организаций промышленного и гражданского строительства.