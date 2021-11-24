Мобильное приложение Airport Tashkent разработал и запустил Международный аэропорт Ташкента. Оно доступно для пользователей смартфонов на операционных системах iOS и Android. Данное приложение может стать вашим личным помощником при планировании перелетов.

Благодаря удобному и простому интерфейсу в нем легко:

отслеживать расписание местных и международных авиарейсов с помощью онлайн-табло;

следить за актуальными новостями и найти ответы на часто задаваемые вопросы;

приобрести услугу CIP онлайн. Теперь для этого не нужно тратить время на поездку в аэропорт. Вы просто добавляете одну из своих банковских карт Uzcard или Humo и вводите личные данные.





CIP — это зал повышенного комфорта для пассажиров, которые не хотят тратить свое время на очереди и долгое прохождение регистрации. Например, это могут быть:

успешные бизнесмены, которые любят комфорт, спокойную атмосферу и высокоскоростной интернет, чтобы провести время ожидания рейса за работой;

семейные пары с детьми, которые хотят быстрее пройти паспортный и таможенный контроль без очередей, чтобы попасть в уютный lounge-зал расслабиться, перекусить и успокоить детей перед перелетом;

чьи-то гости, для которых заботливые встречающие родственники или друзья заказывают данную услугу, чтобы выразить свою заботу, облегчить их перелет и поскорее встретить, так как они не задержатся в очередях;

компании друзей, вылетающие на отдых, которые выбирают CIP из-за комфортных условий, предоставления прохладительных и горячих напитков, закусок и фруктов.

Со временем сервис приложения будет только совершенствоваться, поэтому всем пользователям Uzbekistan Airways Международный аэропорт Ташкента рекомендует скачать данное приложение, испробовать и дать честную обратную связь. Возможно тогда в его функционале появятся другие онлайн-операции, которые в данное время доступны только офлайн.

Скачать мобильное приложение Airport Tashkent можно для iOS и Android.

Сайт: tashkent-airport.uz

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