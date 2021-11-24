Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) опубликовала список IT-компаний, которые обязаны открыть представительства в стране до 1 января 2022 года. Это предусмотрено законом «О деятельности иностранных лиц в <..> сети „Интернет“ на территории РФ», который по-другому называют «законом о «приземлении».

В реестр Роскомнадзора попали иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей. Речь идёт о 13 компаниях, владеющих 22 информационными ресурсами. В списке оказались Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likee, Discord, Pinterest и Twitch.

Помимо требования об учреждении представительства, IT-компании должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости, также ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Компаниям, которые откажутся выполнять требования закона, грозит запрет на рекламу в России и приём платежей от российских юридических и физических лиц. Роскомнадзор также получит право замедлить доступ к ресурсу или полностью заблокировать его на территории страны.