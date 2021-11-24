Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о запуске платформы «Врачи Нового Узбекистана» для объединения «активных и инициативных молодых представителей сферы медицины».

«Президент поставил перед нами задачу — преобразовать сферу медицины в систему, удовлетворяющую потребности народа. Для реализации этой задачи и решения имеющихся в сфере проблем необходимы новые идеи, инициативы, креативный подход. В этом направлении мы будем опираться на силу и готовность к решению проблем молодых врачей, живущих мечтой верно служить Родине и народу и активно участвующих в происходящих в обществе обновлениях», — говорится в сообщении Минздрава.

Новая платформа предназначена для врачей в возрасте до 45 лет. Участниками могут быть не только врачи в Узбекистане, но и врачи-соотечественники, работающие в других странах.

Врачи, представившие лучшие идеи и предложения, будут включены в резерв перспективных кадров министерства, сообщили в Минздраве.

Для участия в проекте надо зарегистрироваться на сайте Минздрава и направить свои идеи и предложения по актуальным вопросам. Конфиденциальность авторов гарантируется.