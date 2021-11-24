17 ноября в Пастдаргомском районе Самаркандской области в металлическом контейнере, принадлежащем предприятию «Агрокимётаъминотсервис», были найдены тела двух наёмных рабочих. Об этом стало известно из решения хокима района, принятом 23 ноября.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана 24 ноября сообщила, что причиной смерти рабочих стала утечка угарного газа из самодельной печи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура Пастдаргомского района проводит доследственную проверку по факту происшествия.

Решением хокима района образована комиссия по изучению обстоятельств трагедии и определению первоочерёдных мер для предотвращения подобных случаев.