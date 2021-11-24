Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 ноября ознакомился с презентацией объектов, планируемых к строительству в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.





В их числе — Музей литературы имени Алишера Навои, который намечено построить рядом с Аллеей литераторов в Национальном парке. В состав комплекса помимо музея войдут исследовательский центр, Институт узбекского языка, литературы и фольклора, школа и общежитие.





Первый заместитель министра строительства Даврон Одилов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что для проекта выделено 4 га земельной площади, примыкающей к Национальному парку и органически связанной с ландшафтной архитектурой парка.

«Несмотря на то, что основная фасадная часть здания направлена на улицу Байналмилал, есть взаимосвязь задней части фасада и двора проекта с архитектурными и ландшафтными решениями Аллеи литераторов», — сказал он.





Территория Национального парка в августе 2017 года и апреле 2021 года. Источник: Google Earth.

По его словам, президент дал задания по проектированию и архитектурным решениям объекта, в том числе поручил пересмотреть фасадную часть здания, связав архитектуру с национальными традициями и творчеством Алишера Навои.

Согласно открытым данным Геопортала и Государственного реестра прав на объекты недвижимости Кадастрового агентства при ГНК, на данной территории ранее находились заправка UNG Petro, компрессорная станция и другие объекты.

Фото: Google Images.

Отметим, что Музей литературы имени Алишера Навои, перед которым установлен памятник поэту, много лет расположен на улице Навои в Шайхантахурском районе столицы. Что планируется разместить в этом здании, не сообщается.