Министерства обороны Узбекистана и Казахстана подписали соглашение, включающее в себя ряд мероприятий по сотрудничеству в военной сфере. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Узбекистана.

Подписание состоялось в рамках визита военной делегации Казахстана во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Муратом Бектановым. 22 ноября он встретился с министром обороны Узбекистана генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым.





Стороны обсудили состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества, военного образования , проведения совместных учений и тренингов, обмена опытом в сфере боевой подготовки и вопросы региональной безопасности. План двустороннего сотрудничества на 2022 год включает около 20 пунктов.





В ходе визита казахстанская делегация посетила мемориальный комплекс «Парк Победы» в столице и учебный центр горной подготовки «Чимган» Минобороны в горах Ташкентской области, где были продемонстрированы учения со стрельбой в горах, а также Академию Вооруженных сил. Ознакомившись с учебным процессом, министр обороны Казахстана посадил здесь дерево.





В завершение визита, 24 ноября министры Баходир Курбанов и Мурат Бектанов понаблюдали за активной фазой узбекско-казахстанских совместных учений «Хамкорлик-2021» на полигоне «Термез» Юго-западного особого военного округа. Они стали продолжением совместных учений «Калкон-2021» на полигоне «Матибулак» в Жамбылской области Казахстана.





Военнослужащие двух стран в течении недели провели подготовку к основному этапу учений. Министры просмотрели показательные выступления военнослужащих Узбекистана, в том числе преодоление комплексной полосы из 45 препятствий, конный марафон и другие, организованные в 50 учебных точках полигона.





Согласно замыслу учений, объединённые силы двух стран вступили в бой с незаконными вооруженными формированиями, прорвавшимися через государственную границу с участием более 50 боевых машин и около 300 военнослужащих. Для уничтожения группировок условного противника применялись истребители, боевые вертолёты, бронетехника, артиллерия, мотострелковые подразделения и беспилотные летательные аппараты.

Для уничтожения группировок условного противника применялись истребители, боевые вертолёты, бронетехника, артиллерия, мотострелковые подразделения и беспилотные летательные аппараты.