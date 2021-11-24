Государственная инспекция по труду Министерства занятости и трудовых отношений подтвердила факт привлечения учащихся школы №23 Юкоричирчикского района Ташкентской области к принудительному труду. Видеозапись о том, как учащиеся старших классов в школьной форме во время урока сажают хвойные деревья, появилась 15 ноября в социальных сетях. Она была снята одним из учащихся.

Изучение показало, что в этот день классный руководитель действительно принудительно привлёк во время урока школьников к работе во дворе и на прилегающей к школе территории. Кроме того, подтверждено, что такое за неделю происходило несколько раз, говорится в сообщении.

Инспекция по труду областного управления занятости оформила протокол об использовании труда несовершеннолетних принудительным путём и направила его в прокуратуру Ташкентской области для принятия законных мер согласно статье 148−2 (административное принуждение к труду, совершённое после применения административного взыскания за такое же деяние) Уголовного кодекса Узбекистана.