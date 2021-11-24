Утром 7 ноября на площади Регистан в Самарканде было жарко. Здесь собрались тысячи любителей спорта и активного образа жизни, чтобы принять участие в международном благотворительном марафоне Samarkand Half Marathon. Позитив и энергия, витающие в воздухе, просто зашкаливали. Для участников марафона любовь к физической активности уже не мода, а осознанный образ жизни. С каждым годом его приверженцев в Узбекистане становится все больше и больше.

На старт в трёх дистанциях — 2, 10 и 21 км — вышли 2 175 человек из 29 стран-участниц. И одной из самых больших команд, объединённых одной целью, была группа из 600 независимых партнеров и сотрудников компании Herbalife Nutrition в Узбекистане. На своём примере участники забега в зелёных футболках продемонстрировали, что быть в форме, быть активным и бодрым может каждый — нужно только захотеть и найти единомышленников.

Herbalife Nutrition — бренд №1 в мире в категории продуктов для контроля веса и хорошего самочувствия по версии Euromonitor International Ltd (по данным Bloomberg) — уже не первый год поддерживает масштабные спортивные мероприятия. Многочисленная команда компании не пропускает ни одного марафона.





«Командный дух, поддержка и помощь — это сильная сторона независимых партнеров Herbalife Nutrition. В клубах здорового образа жизни, которые они ведут, проходила подготовка почти всех сегодняшних марафонцев. Я сама бегу 10 км, уже задумываюсь о том, чтобы пробежать 21 км. Для нас это первый марафон в Узбекистане. Только в прошлом году мы открыли первый центр продаж в стране, а в этом году активно участвуем в марафоне. Своим примером мы хотим показать, что в команде единомышленников спорт и ЗОЖ — это легко, просто и доступно практически каждому», — рассказала об участии в марафоне Эльвира Болотова, директор по развитию Herbalife Nutrition в Узбекистане.

В команде Herbalife Nutrition были участники разных возрастов. И все они говорили о невероятном заряде позитива и энергии, который получили здесь. Ведь физическая активность должна приносить удовольствие, тогда не придётся заставлять себя. Нужно найти «свой» спорт, пробуя всё подряд: от спокойной йоги и пилатеса до боевых искусств. Каждый может найти своё и втянуться в спорт. Не нравятся групповые занятия — можно бегать или ходить пешком. Не пользоваться лифтом, поднимаясь и спускаясь по лестнице, — отличная тренировка мышц ног и ягодиц.

«Я сам активно занимаюсь бодибилдингом, в спорте уже 15 лет. Сегодня бегу свою дистанцию в числе активных единомышленников команды Herbalife Nutrition. Ведь бег — это основа любой активности, движение вперед. Он помогает не только быть здоровым, но и оставаться всегда в прекрасной физической форме. Радует, что всё больше и больше людей вовлекается в здоровый активный образ жизни. Особенно отрадно, что молодые люди вовлекаются в такие современные тренды», — прокомментировал Сардорбек Юнусбеков, фитнес-эксперт Herbalife Nutrition.





Спортивная атмосфера марафона охватила всех присутствующих. И даже те, кто не бежал, провели время с пользой и вдохновились на победы. Такие впечатления от марафона останутся надолго.

Все вырученные средства от благотворительного марафона Samarkand Half Marathon будут направлены на помощь в трудоустройстве лиц с инвалидностью в учреждения культуры. И каждый, кто был здесь сегодня, внёс свой вклад в эту благородную миссию.

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