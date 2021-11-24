На двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях в Ташкентской области выявлено незаконное использование природного газа на общую сумму свыше 1,27 млрд сумов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики. Одна АГНКС принадлежит компании Shirina Petrol в Чирчике, другая — Clean Gas Service в Ташкентском районе.

Проверка показала, что в общей сложности две компании незаконно использовали газ объемом 1,63 миллиона кубометров, что достаточно для суточного потребления 100 тысяч домохозяйств.

На заправке Shirina Petrol обнаружено вмешательство в работу оборудования электронного учёта газа. Сумма ущерба государству оценена в 1,274 млрд сумов.

На станции Clean Gas Service одна компрессорная установка была не заявлена в контрактной документации. В результате перерасчёта установлен ущерб в 360,5 млн сумов.

Собранная информация отправлена в правоохранительные органы, говорится в сообщении.