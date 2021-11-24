В честь 25-летия «Азия-Инвест Банк» запустил акцию по собственной системе денежных переводов «АзияЭкспресс».
Если отправить денежный перевод по системе «АзияЭкспресс», можно стать обладателем одного из 14 ценных призов. Среди них:
- два авиабилета по направлению «Россия-Узбекистан» (туда-обратно);
- четыре смартфона;
- четыре планшета;
- четыре пары беспроводных наушников.
Условия акции:
- Сделать денежный перевод на сумму не менее 100 долларов по системе «АзияЭкспресс».
- Подписаться на Telegram-канал или Instagram.
Акция проводится в два этапах:
- с 18 ноября по 18 декабря 2021 года;
- с 19 декабря 2021 года по 18 января 2022 года.
Победители первого этапа будут определены 20 декабря 2021 года, победители второго этапа — 20 января 2022 года с помощью генератора случайных чисел.
Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте.
«АзияЭкспресс» — собственная система денежных переводов, созданная в 2006 году «Азия-Инвест Банком» — дочерней структурой АО «Узнацбанк» в России.
С 2020 года СДП «АзияЭкспресс» наращивает число банков-участников как России, так и Узбекистана — это многофилиальные государственные и частные банки Узбекистана и России.
СДП «АзияЭкспресс» имеет более 1400 точек обслуживания в России и более 1200 точек в Узбекистане.
На правах рекламы.