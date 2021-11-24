В честь 25-летия «Азия-Инвест Банк» запустил акцию по собственной системе денежных переводов «АзияЭкспресс».

Если отправить денежный перевод по системе «АзияЭкспресс», можно стать обладателем одного из 14 ценных призов. Среди них:

два авиабилета по направлению «Россия-Узбекистан» (туда-обратно);

четыре смартфона;

четыре планшета;

четыре пары беспроводных наушников.

Условия акции:

Сделать денежный перевод на сумму не менее 100 долларов по системе «АзияЭкспресс». Подписаться на Telegram-канал или Instagram.

Акция проводится в два этапах:

с 18 ноября по 18 декабря 2021 года;

с 19 декабря 2021 года по 18 января 2022 года.

Победители первого этапа будут определены 20 декабря 2021 года, победители второго этапа — 20 января 2022 года с помощью генератора случайных чисел.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте.

«АзияЭкспресс» — собственная система денежных переводов, созданная в 2006 году «Азия-Инвест Банком» — дочерней структурой АО «Узнацбанк» в России.

С 2020 года СДП «АзияЭкспресс» наращивает число банков-участников как России, так и Узбекистана — это многофилиальные государственные и частные банки Узбекистана и России.

СДП «АзияЭкспресс» имеет более 1400 точек обслуживания в России и более 1200 точек в Узбекистане.

На правах рекламы.